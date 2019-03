Central do IPTU encerra atividades nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, dia 13, a Central do IPTU encerra suas atividades. O atendimento ocorre no setor 3, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Montada anualmente na Vila Germânica para facilitar o acesso da população à atualização cadastral e outros serviços, a estrutura realizou até agora 3.433 atendimentos. Este ano, foram distribuídos 148 mil carnês e a estimativa é arrecadar R$90 milhões.

Também no dia 13 termina o prazo para pagamento integral do imposto, com desconto de 3%. Os contribuintes podem ainda optar por parcelar o pagamento em até 11 vezes, com parcela mínima de R$20,00, sendo que a primeira teve vencimento em fevereiro.

Curtir isso: Curtir Carregando...