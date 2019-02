Cemitérios municipais irão funcionar em horário estendido no feriado

Nesta quinta-feira (2/11), os três cemitérios municipais de Blumenau, funcionarão em sistema de plantão para a celebração do Dia de Finados.

Os locais, que estão localizados nas Ruas Bahia, João Pessoa e Progresso, estarão abertos para visitação das 7h às 18h.

De acordo com a Secretaria Municipal de Conservação e Manutenção Urbana – Seurb, responsável pela manutenção dos cemitérios públicos, não será autorizada a entrada e circulação de automóveis dentro dos ambientes, excetuados os veículos que estejam transportando pessoas com deficiência ou idosos com dificuldade de locomoção.

Em virtude do movimento previsto, a Seurb não recomenda a lavação de jazigos.

Prevenção ao Aedes aegypti

A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde – Semus alerta que qualquer recipiente exposto ao ar livre pode se tornar um criadouro do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika vírus e chikungunya.

Para evitar a proliferação do vetor, a população deve ficar atenta e tomar alguns cuidados em relação ao uso de vasos de flores e colocação de plantas junto aos túmulos, como:

Optar por vasos com as flores plantadas e preenchidos de terra até a borda. Eliminar pratos e embalagens plásticas. Não utilizar objetos ou estruturas que possam acumular água.

Após o feriado de Finados, os agentes do Programa de Combate à Dengue da Semus realizarão um mutirão para a eliminação de reservatórios e possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. A ação ocorrerá em todos os cemitérios da cidade e está prevista para o dia 10 de novembro.

Fonte: Jornal de Blumenau

