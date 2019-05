CEI Professora Andréa da Silva visita Hospital Misericórdia

Ação fez parte do Projeto Terapia do Riso, desenvolvido com as crianças da unidade.

Os pacientes do Hospital Misericórdia, localizado na Vila Itoupava, tiveram uma tarde animada na segunda-feira, dia 20. Eles receberam a visita de professoras a crianças do Centro de Educação Infantil (CEI) Professora Andréa da Silva, que foram levar ações do projeto Terapia do Riso.

A iniciativa vem sendo desenvolvida dentro da unidade desde o início do ano, com o intuito de estimular valores de solidariedade e cidadania nas crianças. As professoras preparam dramatizações e brincadeiras em sala, que depois possam ser levadas a instituições beneficentes.

O Hospital Misericórdia foi a primeira instituição a receber a visita do CEI. Mas a intenção é dar sequência ao longo do ano, visitando outros locais. “Acreditamos que assim estamos contribuindo para o desenvolvimento de cidadãos críticos e afetivos, capazes de transformar a realidade em que estão inseridos”, afirma a diretora Wanderleia Leite de Araújo Oliveira.

