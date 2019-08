CEI de Blumenau é referência nacional em Educação Infantil

Projeto foi escolhido para integrar Mapa de Práticas Pedagógicas do Centro de Referências em Educação Integral.

O Centro de Educação Infantil Irmã Maria Christa Prullage se tornou uma referência para todo o país com seu projeto pedagógico de interação com a natureza. Ele foi selecionado para integrar o Mapa de Práticas Pedagógicas elaborado pelo Centro de Referências em Educação Integral, com o apoio do Instituto C&A e Alana.

“Inscrevemos nossa unidade contando sobre sua proposta voltada à criança e à natureza, envolvendo a ecoformação com as atividades realizadas em nossa floresta. Fomos contemplados para sermos um exemplo de como se pode transformar a educação brasileira”, conta a diretora Simone de Souza Santos.

O mapa foi resultado de uma plataforma especial sobre Educação Integral nas Infâncias na Prática, elaborado com o objetivo de promover uma educação que valorize a diversidade territorial e cultural das crianças de 0 a 12 anos. A escolha dos projetos ocorreu por meio de edital público realizado no ano passado.

Além da unidade de Blumenau, outros 49 projetos em todo o Brasil constam nessa seleção, sendo 18 da região sul. Em Santa Catarina, apenas uma escola de Criciúma e outra de Florianópolis foram selecionadas junto com Blumenau.

A secretária de Educação Patrícia Lueders comemorou o resultado. “Este é o reconhecimento de um trabalho que iniciamos há alguns anos, de mudança de cultura da Educação Infantil. reconhecendo as unidades não mais como espaço apenas para o cuidado das crianças, mas sim para o início de uma trajetória de aprendizados e enfatizando sempre uma proposta pedagógica de qualidade”.

Sobre o Centro de Referências em Educação Integral

Criado em 2013, com o apoio da Unesco, o Centro de Referências em Educação Integral atua no aprimoramento e difusão gratuita de referências e estratégias que contribuam para a implementação da educação integral no Brasil. A instituição desenvolve e alimenta uma série de plataformas voltadas para profissionais da área da educação, com conteúdos ligados a essa temática.

