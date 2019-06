CEI Augusto Koester recebe doação através do Programa Empresa Amiga da Escola

Através do Projeto Empresa Amiga da Escola, a Pública Tecnologia viabilizou a reforma do banheiro do CEI Augusto Koester, no bairro Vila Nova, em Blumenau. A creche atende hoje cerca de 115 crianças, com idade entre 3 e 5 anos. Segundo a diretora, Andrea Klemz Schmitt, projetos como esse são fundamentais para ajudar na manutenção de espaços públicos. “Precisamos unir as pessoas em prol de um bem maior. Com essas iniciativas, todos podem contribuir”, aponta.

O novo banheiro foi inaugurado oficialmente com a presença dos alunos, pais, professores e da equipe da Pública Tecnologia. Para o Diretor Administrativo da empresa, Alexandre Hwizdaleck, as ações sociais corporativas devem ser cada vez mais voltadas para a educação e saúde das crianças e adolescentes. “Ficamos felizes em poder cooperar com uma reforma tão necessária e importante para o CEI Augusto Koester. Se cada empresário da cidade fizer um pouco, a gente consegue grandes feitos”, reflete.

O Programa Empresa Amiga da Escola virou a Lei 8.434/17, por iniciativa do então vereador Ricardo Alba. Com ele, , empresas privadas tem embasamento legal para investir, por meio de doações, em obras de reforma e manutenção nas unidades educacionais do município de Blumenau.

