CDL orienta sobre funcionamento do comércio no Carnaval

A data não é reconhecida como feriado oficial, mas as diferentes esferas do Poder Público farão feriadão.

A Câmara de Dirigentes Lojistas enviou uma nota, onde faz uma orientação aos associados, com base na convenção coletiva entre o Sindilojas e o Sindicato dos Empregados no Comércio.

Pela convenção, terça-feira, 13, é dia de folga, que pode ser antecipada para segunda-feira.

Por isso, a sugestão da CDL Blumenau aos associados é que, caso optem pelo fechamento dos seus estabelecimentos, que o façam na segunda-feira, dia 12 de fevereiro e abram o comércio na terça-feira, dia 13.

A orientação, além de padronizar o atendimento do comércio, visa atender também uma demanda dos consumidores, visto que muitos entram em contato com a entidade para saber se as lojas estarão abertas ou não no período do Carnaval e em quais dias.

Curtir isso: Curtir Carregando...