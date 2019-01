CDL Jovem Blumenau tem nova coordenação

A CDL Jovem Blumenau, fundada em julho de 2012, está com uma nova coordenação, desde o início deste ano. Quem assume o núcleo é Jefferson Godoy, que foi vice-coordenador na última gestão. Já o atual vice-coordenador é Rodrigo da Silva. A votação ocorreu em dezembro de 2018.

Godoy, diretor regional da Vilage Marcas e Patentes, já conhece as atividades da CDL Jovem Blumenau.

“Nesses dois anos como vice-coordenador procurei ser bastante ativo, auxiliando o coordenador e o grupo como um todo. Com o apoio dos colegas, certamente faremos uma boa gestão aperfeiçoando tudo de bom que foi feito até aqui e trazendo novidades”, conta Godoy.

Rodrigo da Silva, empresário do Grupo RVG – Rivage, também conhece bastante o grupo e sempre participa das atividades desenvolvidas.

“A CDL Jovem é um grupo núcleo. Aqui nós aprendemos, trocamos experiências e fizemos grandes amizades. Mais que um grupo de empreendedores, formamos um grupo de amigos. Participar da gestão do núcleo é um desafio e uma oportunidade, ao mesmo tempo”, explica Silva.

Para o ex-coordenador, Jansle Jeffrey Kreutzfeld, empresário da LocalCert, participar e estar à frente da CDL Jovem foi uma experiência única, repleta de desafios e aprendizados.

“Foi um período de bastante trabalho, mas também uma oportunidade única de conhecer muitas pessoas, liderar profissionais que são empresários e já são líderes dentro de suas empresas e aprender com todos que passaram por aqui. Além disso, fiz muitas amizades no grupo. Saio da coordenação com a sensação de missão cumprida e isso graças ao apoio de todos”, afirma Kreutzfeld, que reforçou continuar à disposição do Núcleo.

A festa de encerramento do Núcleo ocorreu na noite de 13 de dezembro. Após uma reunião de balanço das atividades do ano e também da gestão de 2016 a 2018, os membros da CDL Jovem e convidados realizaram uma confraternização no restaurante Senac Blumengarten.

