CDL Jovem Blumenau divulga cronograma de atividades para 2019

Desenvolver lideranças, impulsionar os negócios, promover networking e proporcionar cursos e workshops para a qualificação profissional são os principais objetivos da CDL Jovem, núcleo da CDL Blumenau. Para 2019, o grupo programou diversas reuniões, eventos abertos ao público com foco em negócios e ações sociais, conforme calendário abaixo.

As reuniões da CDL Jovem ocorrem sempre às quintas-feiras, às 12h30, no auditório da CDL Blumenau (com exceção das reuniões itinerantes e visitas técnicas). Para participar, é preciso confirmar presença pelo e-mail cdljovem@cdlblumenau.com.br.

Como participar

As reuniões da CDL Jovem continuam abertas ao público, sendo que o interessado pode participar gratuitamente de até três encontros para conhecer o grupo e decidir se deseja se tornar um membro. Neste caso, o interessado precisa estar associado ou se associar à CDL Blumenau e, então, optar por se tornar um nucleado à CDL Jovem.

Os membros poderão participar de todos os encontros e atividades da CDL Jovem Blumenau, onde participarão gratuitamente das reuniões do núcleo e terão acesso a diversos benefícios exclusivos aos nucleados.

Saiba mais sobre a CDL Jovem no site da entidade ou no Facebook.

Cronograma de Atividades

Fevereiro

14 – Reunião e Case de Sucesso

28 – Reunião e Momento de Aperfeiçoamento

Março

14 – Reunião e Case de Sucesso

28 – Reunião e Momento de Aperfeiçoamento

Abril

9 – 5° Rodada de Negócios

11 – Reunião Itinerante

25 – Reunião e Case de Sucesso

Maio

9 – Reunião e Momento de Aperfeiçoamento

23 – Reunião e Case de Sucesso

24 – Dia da Liberdade de Impostos

Junho

6 – Reunião Itinerante

27- Reunião e Momento de Aperfeiçoamento

Julho

6 – Confraternização do núcleo

11 – Reunião e Case de Sucesso

25 – Reunião e Momento de Aperfeiçoamento

Agosto

8 – Reunião e Case de Sucesso

22 – Visita Técnica

Setembro

5 – Reunião e Momento de Aperfeiçoamento

10 – 6° Rodada de Negócios

19 – Reunião e Case de Sucesso

Outubro

3 – Reunião e Momento de Aperfeiçoamento

17 – Reunião Itinerante

31 – Reunião e Case de Sucesso

Novembro

7 – Inovamente

14 – Apresentação de candidatos a vice-coordenador e Momento de Aperfeiçoamento

28 – Reunião e Case de Sucesso

Dezembro

5 – Eleição 2020 e Momento de Aperfeiçoamento

12 – Balanço e encerramento

Momento de Aperfeiçoamento: são convidados profissionais para esclarecer determinados assuntos e auxiliar na capacitação dos participantes.

Case de Sucesso: traz profissionais experientes para compartilhar a trajetória empresarial, falar dos desafios e conquistas profissionais, auxiliando os demais empresários.

