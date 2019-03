CDL Blumenau alerta sobre possível fraude de boleto

A CDL Blumenau está alertando aos associados e demais comerciantes sobre um boleto que está sendo enviado à lojistas e empresários. O mesmo chega pelos Correios e informa que o destinatário precisa pagar um determinado valor ao beneficiário, que no caso é o SNPC – Serviço Nacional de Proteção ao Crédito, entidade não reconhecida pela CDL Blumenau, nem pelo SPC Brasil.

No boleto é informado que o “Boleto é facultativo, para filiação ao serviço de proteção ao SNPC”. Entretanto, pela similaridade com o nome SPC, serviço oferecido pela CDL Blumenau, muitos comerciantes podem confundir o nome das entidades, achando que este é um boleto enviado pela CDL. O caso recente aconteceu justamente com o presidente da CDL Blumenau, Helio Roncaglio. Ele recebeu na loja onde é proprietário o boleto com o valor de R$ 395,80 e vencimento para 8 de dezembro. “É preciso estar atento e conferir os dados do boleto. Fazendo isso, facilmente percebemos que se trata de um possível golpe. Caso você receba um boleto assim, não faça o pagamento e denuncie”, alerta Roncaglio. A CDL Blumenau informa que não envia boleto impresso aos associados, salvo exceções. Todo o sistema financeiro da CDL é digital e os boletos são enviados por e-mail. Em caso de dúvidas, as pessoas podem entrar em contato com a entidade pelo fone (47) 3221-5709.

