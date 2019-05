Categorias de base do Basquete Blumenau terão três jogos nesta semana

A categoria adulta está em recesso após o término da Liga Ouro, mas as divisões de base do basquete masculino de Blumenau seguem a todo vapor. Após o desempenho positivo das categorias sub-12 e 13 no último fim de semana, o foco agora se volta a participação do sub-15 e 19 no Campeonato Estadual.

Na quarta-feira, dia 22, a equipe sub-15 liderada pelo técnico Luiz Bortolini enfrenta Jaraguá, às 19h, em Jaraguá do Sul. Os jovens talentos retornam a quadra no domingo, dia 26, para enfrentar o Valley Eagles, às 10h30, no Clube Ipiranga, em Blumenau. No primeiro jogo como mandante no Estadual, o sub-19 comandado pelo técnico Christian Nau enfrenta o Brusque, quinta-feira, dia 23, às 20h, também no Clube Ipiranga. O objetivo é confirmar a primeira vitória na competição.

