Categoria Júnior da Apanblu conquistou o Troféu Eduardo Fischer

A Apanblu – Natação de Blumenau participou da disputa pelo Troféu Eduardo Fischer, no Complexo Aquático da Unisul, em Palhoça.

A competição encerrou no último sábado (2), com a participação dos principais talentos da modalidade no estado.

A categoria infantil da Apanblu terminou na sexta colocação do Troféu, a categoria juvenil confirmou o vice-campeonato e a categoria júnior conquistou o título.

Confira os medalhistas:

Categoria Infantil (6 ouros, 7 pratas e 2 bronzes):

200m livre masculino infantil 1 – 1º Daniel Luciani Neto 100m borboleta feminino infantil 2 – 3ª Francinni Espezim Martins Revezamento 4x100m livre masculino infantil – 3ª Apanblu (Paulo Sergio Cipriano, Daniel Luciani Neto, Carlos Augusto Rampelotti e Ciro Adriano Theis) 400m medley feminino infantil 2 – 1ª Francinni Espezim Martins 50m livre masculino infantil 1 – 1º Daniel Luciani Neto 200m peito masculino infantil 2 – 2º Ciro Adriano Theiss 200m borboleta infantil 2 – 1ª Francinni Espezim Martins 400m livre feminino infantil 2 – 2ª Francinni Espezim Martins 400m livre masculino infantil 1 – 1º Daniel Luciani Neto Revezamento 4x50m livre masculino infantil – 2ª Apanblu (Paulo Sergio Cipriano, Daniel Luciani Neto, Carlos Augusto Rampelotti e Ciro Adriano Theis) 100m livre masculino infantil 1– 2º Daniel Luciani Neto 200m medley feminino infantil 2 – 1ª Francinni Espezim Martins 1500m livre masculino infantil 1 – 2º Daniel Luciani Neto 100m peito masculino infantil 2 – 2º Ciro Adriano Theis Revezamento 4×100 medley infantil masculino – 2ª Apanblu (João Guilherme Figliolo, Ciro Adriano Theiss, Paulo Sergio Cipriano e Daniel Luciani Neto)

Categoria Juvenil (5 ouros, 7 pratas e 3 bronzes):

200m livre feminino juvenil 1 – 3ª Julia Rodrigues Machado Revezamento 4x100m livre feminino juvenil – 1ª Apanblu (Nayara Baron, Aimée Luiza Nau, Ana Caroline Landt e Julia Rodrigues Machado) 50m livre feminino juvenil 1 – 2ª Julia Rodrigues Machado 200m peito masculino juvenil 2 – 3º Gabriel Heiden Moraes 200m borboleta juvenil 1 – 2ª Gabriele Gueths Bandler 400m livre feminino juvenil 2– 2ª Nayara Baron 400m livre feminino juvenil 1 – 2ª Julia Rodrigues Machado 100m costas feminino juvenil 1 – 2ª Aimée Luiza Nau 100m costas feminino juvenil 2 – 1ª Nayara Baron Revezamento 4x50m livre feminino juvenil – 1ª Apanblu (Nayara Baron, Aimée Luiza Nau, Ana Caroline Landt e Julia Rodrigues Machado) 100m livre feminino juvenil 2 – 1ª Nayara Baron 100m livre feminino juvenil 1 – 3ª Julia Rodrigues Machado 200m medley feminino juvenil 2 – 2ª Nayara Baron 200m costas feminino juvenil 2 – 1ª Nayara Baron Revezamento 4x100m medley juvenil feminino – 2ª Apanblu (Ana Caroline Landt, Nayara Baron, Julia Rodrigues Machado e Fernanda Fagundes Conti)

Categoria Júnior (15 ouros, 8 pratas, 12 bronzes):

200m livre feminino júnior 2 – 1º Daiane Murcheski e 2º Beatriz Theis 50m costas feminino júnior 1 – 2ª Renata Salamoni 50m costas feminino júnior 2 – 2ª Rebeca Theis Revezamento 4x100m livre feminino júnior – 1ª Apanblu (Renata Salamoni, Rebeca Theis, Daiane Murcheski e Maria Eduarda Silvano) Revezamento 4x100m livre masculino júnior – 3ª Apanblu (Vinícius Eduardo da Silva, Lucas Roberto de Oliveira, José Augusto Souza e Felipe Fagundes Conti) 50m livre feminino júnior 1 – 3ª Renata Salamoni 50m livre feminino júnior 2 – 3ª Rebeca Theis 50m livre masculino júnior 2 – 3º Vinícius Eduardo da Silva 200m peito feminino júnior 1 – 1ª Maria Eduarda Silvano 200m peito feminino júnior 2 – 1ª Daiane Murcheski Revezamento 4x100m misto júnior – 2ª Apanblu (Vinícius Eduardo da Silva, Renata Salamoni, Felipe Fagundes Conti e Maria Eduarda Silvano) 50m peito feminino júnior 1 – 1ª Renata Salamoni – 2000 e 2ª Maria Eduarda Silvano 50m peito feminino júnior 2 – 1ª Daiane Murcheski, 2ª Rebeca Theis e 3ª Beatriz Theis 50m peito masculino júnior 1 – 1º Lucas Roberto de Oliveira 50m peito masculino júnior 2 – 3º Vinícius Eduardo da Silva 100m costas feminino júnior 1 – 1ª Maria Eduarda Silvano Revezamento 4x50m livre feminino junior – 1ª Apanblu (Renata Salamoni, Rebeca Theis, Daiane Murcheski e Maria Eduarda Silvano) Revezamento 4x50m livre masculino júnior – 3ª Apanblu (Vinícius Eduardo da Silva, Lucas Roberto de Oliveira, José Augusto Souza e Felipe Fagundes Conti) 100m livre feminino júnior 2 – 3ª Rebeca Theis 200m medley feminino júnior 1 – 1ª Maria Eduarda Silvano 200m medley feminino júnior 2 – 1ª Rebeca Theis 50m borboleta feminino júnior 1 – 3ª Renata Salamoni Revezamento 4x50m medley misto júnior– 2ª Apanblu (Renata Salamoni, Lucas Roberto de Oliveira, Vinícius Eduardo da Silva e Maria Eduarda Silvano) 800m livre feminino júnior 2 – 1ª Daiane Murcheski 100m peito feminino júnior 1 – 1ª Maria Eduarda Silvano e 2ª Renata Salamoni 100m peito feminino júnior 2 – 1ª Daiane Murcheski 100m peito masculino júnior 1 – 3º Lucas Roberto de Oliveira 200m costas masculino júnior 1 – 3º José Augusto Souza Revezamento 4x100m medley júnior feminino – 1ª Apanblu (Renata Salamoni, Maria Eduarda Silvano, Daiane Murcheski e Rebeca Theis) Revezamento 4x100m medley júnior masculino – 3ª Apanblu (José Augusto Souza, Lucas Roberto de Oliveira, Vinícius Eduardo da Silva e Felipe Fagundes Conti)Fonte: Jornal de Blumenau

Curtir isso: Curtir Carregando...