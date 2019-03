Uma motorista de 70 anos perdeu o controle do veículo que guiava e caiu em um ribeirão que passa pela Rua Bahia, no bairro Passo Manso, em Blumenau, próximo do limite com Indaial.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima conseguiu sair do veículo. Ela recebeu atendimento no local e foi liberada pela equipe do Samu. O carro, um Picanto com placas de Indaial, ficou bastante danificado.

Fonte: DIÁRIO CATARINENSE