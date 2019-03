Carnaval infantil: Park Folia acontece neste fim de semana em Blumenau

Com bailinho e muita música boa, oficinas e diversão para toda a família, o evento acontece nos dias 2 e 3 de março, no Shopping Park Europeu.

Este feriado de Carnaval será de muita energia e diversão para os blumenauenses. O Shopping Park Europeu realizará o “Park Folia – Carnaval para os baixinhos”. O evento é gratuito e acontece nos dias 2 e 3 de março no segundo piso do shopping, ao lado da loja Farm. As crianças já podem começar a preparar as fantasias para curtir esses dois dias de muita festa, folia e brincadeiras.

Além de diversão, o evento também proporciona muito aprendizado e momentos especiais em família. “O evento visa reunir pais e filhos para multiplicar a diversão. É muito importante que as famílias tenham momentos como este, para que possam aprender e se divertir juntos, fortalecendo seus laços”, ressalta Levi Muniz, superintendente do Shopping Park Europeu.

O evento inicia neste sábado (2), às 15h, e conta com diversas atrações, entre elas, dois desfiles de fantasias dos pequenos foliões e dos pets. Além disso, haverá customização de máscaras, bailinho com muita música boa e oficinas. Acompanhe a programação:

Sábado, dia 02 de março:

15h às 16h30 – Brincadeiras e customização de máscaras.

16h30 às 19h – Bailinho e desfile de fantasias.



Domingo, dia 03 de março:

15h às 16h30 – Brincadeiras e customização de máscaras.

16h30 às 19h – Oficinas de musicalização.

Traga sua família e venha comemorar o Carnaval com a gente!

