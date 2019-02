Cardioprime é uma grande parceira nas avaliações cardiológicas do Blumenau Futsal

Foto: Sidnei Batista

O Blumenau Futsal foi fundado no ano de 2017 e desde então grandes parceiros foram sendo formados nessa jornada. Um deles é a Cardioprime, um dos centros de cardiologia mais referenciados do Sul do Brasil. É na Cardioprime, que todos os nossos atletas passam por avaliações para verificar a sua saúde nas atividades do decorrer da temporada.

Fundada no dia 1º de Agosto de 1992, a Cardioprime é considerada um dos mais completos e avançados centros de atendimento cardiológico entre os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Para o Blumenau Futsal é uma grande satisfação ter um grande parceiro como a Cardioprime ao seu lado. Essa jornada já possibilitou grandes vitórias e temos convicção que continuará sendo gloriosa.

Informações:

Rua Amazonas, 301 – Bairro Ribeirão Fresco – Blumenau/SC (anexo ao Hospital Santa Catarina)

(47) 3231-0200

