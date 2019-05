Campanha de Mudas Frutíferas chega às Itoupavas

Os moradores da Itoupava Central poderão adquirir mudas frutíferas e ornamentais por um preço acessível nesta quinta-feira, dia 23, na Campanha de Mudas Frutíferas. A feira, promovida pela Associação Blumenauense dos Feirantes com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo (Sedec), estará em frente ao AG Guilherme Jensen, das 7h às 17h.

No final de semana, a campanha irá para a Vila Itoupava. Na sexta-feira, dia 24, o atendimento ocorrerá das 8h às 18h e no sábado, dia 25, das 8h as 12h. A Campanha de Mudas Frutíferas está programada também para ir ao bairro Garcia, nos dias 14 e 15 de junho.

