Campanha arrecada kits para mulheres vítimas de violência

Com o objetivo de trazer um pouco de conforto e autoestima para as mulheres vítimas da violência doméstica, advogadas de Blumenau lançaram a campanha Abrace Uma Mulher. O projeto arrecada kits de higiene e beleza para as mulheres do Abrigo Elisa, em Blumenau.

A casa, mantida pela prefeitura, recebe mulheres em situação de violência e seus filhos

Para ajudar, é possível contribuir com os seguintes itens:

– 2 itens de higiene pessoal (absorvente, shampoo, sabonete, desodorante…)

– 1 item cosmético/beleza (batom, maquiagem, creme de mão, bijuteria…)

– 1 necessaire ou bolsa (novos ou em bom estado de uso)

– 1 carta afetiva que possa fortalecer uma mulher num estado de violência doméstica

A entrega deve ser feita no Offcina Café Coworking (Estúdio 3), localizado na rua Iguaçu, 209, no bairro Itoupava Seca, em Blumenau. O prazo para as doações encerra na próxima sexta-feira, 15.

O projeto é uma realização de Ana Carolina Alves e Bruna Paris Advogadas e conta com o apoio do Lions Club Integração.

Ana Carolina acredita que a violência doméstica deixa marcas muito mais profundas do que aquelas perceptíveis no corpo.

“Especialmente porque os violentadores são exatamente as pessoas que se espera que as amem e as acolham em segurança dentro de suas próprias casas”, ressalta.

Sobre o Abrigo Elisa

Programa da Prefeitura de Blumenau destinado a mulheres que, juntamente com os filhos, encontram-se em situação de violência doméstica e intrafamiliar. O abrigo visa garantir integridade física e psicológica às vítimas, oferecendo condições para o desenvolvimento de autonomia pessoal e social, assim também como o fortalecimento da autoestima.

Fonte: O município de Blumenau

