Caminhoneiros são os profissionais que mais morrem em acidentes durante o trabalho

Pesquisas realizadas por diferentes institutos constataram a dura realidade dos caminhoneiros brasileiros. Além da árdua jornada de trabalho, eles são alvo de crimes e acidentes de trânsito nas rodovias.

Em janeiro deste ano, a Confederação Nacional do Transporte entrevistou mais de mil caminhoneiros e 64,6% deles afirmaram que um dos maiores problemas enfrentados na profissão são os crimes. E 49,5% relataram já ter recusado um serviço por medo de serem alvo de roubos e assaltos.

Dados do Ministério da Saúde de 2018 dão conta que no período entre 2007 e 2016, os caminhoneiros lideraram as mortes de trânsito relacionadas à profissão, representando 13% do total de apurações.

Dentre as causas dos acidentes envolvendo caminhoneiros está o não cumprimento do descanso estabelecido pela Lei No. 13.103/2015, também conhecida como Lei do Motorista. Segundo um outro estudo, realizado pela Unifesp, quando uma pessoa fica mais de 19 horas sem dormir, pode perder os reflexos de forma equivalente ao que acontece com pessoas embriagadas.

Por isso, a Lei do Motorista estabelece a esse profissional o direito de descansar por 11 horas a cada 24 horas, sendo que 8 delas devem ser ininterruptas. Além disso, são obrigatórios 30 minutos de descanso a cada 6 horas na condução de veículos de carga.

A falta de locais apropriados para o descanso contribuem para a consolidação deste cenário.

Foi pensando em todos os perigos enfrentados pelos caminhoneiros, que os irmãos Vinicius Vendrami Malucelli e Antonio Vendrami Malucelli decidiram construir uma Parada com foco no atendimento a caminhoneiros.

Em fase de construção e com previsão de inauguração para dezembro de 2019, a Parada Vendrami, como foi chamada, fica localizada em uma das rodovias mais movimentadas do Brasil, a BR-376, na região de Ponta Grossa (PR). O município abriga o Distrito Industrial, local que fica no cruzamento da PR-151 e BR-376, recebendo, portanto, todos os dias uma enorme quantidade de veículos e principalmente caminhões de carga. Inclusive, essa é uma área de acidentes, tanto é que em 2017 ocorreram 1688 acidentes de trânsito, resultando em 109 mortes, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Com um projeto inovador, a Parada Vendrami proporcionará um local de descanso apropriado para esses profissionais, com estacionamento monitarado para 215 caminhões ou mais de 80 bi-trens. Além disso, eles poderão compartilhar de uma sala de descanso, banheiros, chuveiros com vestiário individual, entre outras facilidades.

No local haverá também restaurantes, lojas de conveniência e outros serviços como barbeiro e a algumas lavadoras de roupas.

Está previsto dentro deste novo conceito uma central de cargas, onde os profissionais poderão negociar fretes, e mais de 20 escritórios comerciais destinados a seguradoras, despachantes, transportadoras, além de, entre outros serviços exclusivos para os caminhoneiros, uma central de reparos.

“Ponta Grossa é um ponto logístico fundamental para o Brasil e nós percebemos que não havia nenhum estabelecimento seguro e moderno nessa região, por isso resolvemos iniciar esse projeto, no qual os motoristas e principalmente os caminhoneiros, que ficam mais vulneráveis no exercício da profissão, poderão descansar, se alimentar e até resolver problemas com o veículo em segurança”, declara Vinicius Malucelli.

Para o empreendedor, a realização de projetos como esse é de grande importância e deveria se repetir: “O Brasil deveria contar com mais áreas de descanso como essas, visando a segurança nas estradas. O número de acidentes certamente cairia muito”, avalia Vinicius.

