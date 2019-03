Câmara Mirim realiza primeira sessão ordinária do ano

Câmara Mirim de Blumenau promove, nesta segunda-feira (11), a primeira sessão ordinária da Legislatura 2019. A reunião acontecerá às 9 horas, no plenário do Poder Legislativo.

O presidente mirim Efraim Calebe Mertens, do Colégio Shalom, conduzirá os trabalhos da sessão, com o auxílio da atual formação da Mesa Diretora mirim, eleita no último dia 18 de fevereiro, a mesma data em que os novos vereadores mirins tomaram posse.

Os parlamentares mirins titulares farão o uso da tribuna para realizarem seus pronunciamentos. Durante a Ordem do Dia, eles vão discutir e votar requerimentos.

