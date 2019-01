Câmara de Vereadores retoma atendimento sob nova Mesa Diretora

Nesta segunda-feira, 21 de janeiro, Câmara de Vereadores de Blumenau retomou o atendimento à comunidade após o recesso iniciado em 24 de dezembro do ano passado. Todos os gabinetes e demais estruturas da Casa Legislativa estão em funcionamento.

A nova Mesa Diretora – eleita em 11 de dezembro e composta pelo presidente Marcelo Lanzarin (MDB), pelo vice-presidente Bruno Cunha (PSB), pelo primeiro secretário Almir Vieira (PP) e pelo segundo secretário Professor Gilson (PSD) – atua nesse momento na definição da nova diretoria e no planejamento das ações para 2019.

A primeira Sessão Ordinária do ano será no dia 5 de fevereiro, às 15 horas, no Plenário.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

Das 07h às 19h – Rua XV de Novembro, nº 55, Centro.

Contato Ouvidoria: ouvidoria@camarablu.sc.gov.br

Telefone Ouvidoria: (47) 3335-0303



Curtir isso: Curtir Carregando...