Blumenauense receberá gratuitamente medicamento que custa mais de R$ 9 mil

Por Ana Paula Dahlke

Redação Jornal de Blumenau

Blumenau será uma das próximas cidades de Santa Catarina a receber a franquia da rede de hamburgueria Severo Garage, criada há quase três anos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Atualmente são 17 unidades espalhadas pelo país e outros nove contratos já assinados devem concretizar o plano de expansão da marca.

Em entrevista ao Noticenter, Hélio Pacheco, um dos sócios da Severo Garage, destacou que o mercado catarinense tem sido bastante atrativo na ampliação da rede:

“Enxergamos no mercado catarinense um grande potencial para a nossa marca. O público local tem se mostrado muito receptivo ao nosso conceito, espaço mais enxuto, sistema pague e pegue, e aos sabores de hambúrgueres do cardápio. Isso nos traz confiança para continuarmos investindo esforços no estado e levando a Severo Garage para mais cidades catarinenses”.

O cardápio é composto por cinco opções fixas de hambúrgueres que levam nomes característicos de carros, devido à temática de uma oficina mecânica que compõe a estrutura do negócio: Dojão, Opalão, Fuca, Chevettera e Bike (opção vegetariana).

As outras duas cidades que estão no plano de expansão da franquia são Balneário Camboriú e Joinville.

