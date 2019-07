Blumenauense é campeã brasileira de Ginástica Rítmica

A atleta blumenauense Natália Metzner, da Associação de Ginástica Rítmica de Blumenau (Agiblu), se consagrou campeã em mãos livres no Campeonato Brasileiro Adulto e Infantil de Ginástica Rítmica. A jovem ainda conquistou o terceiro lugar nas maças e fitas no nível 2. O campeonato, que foi realizado no último fim de semana no Rio de Janeiro (RJ), contou com as melhores ginastas do país.

Além de Natália, outras atletas da equipe conquistaram bons resultados. Gabriela Bertholdo ficou entre as 10 melhores ginastas do país nível 1 e Isadora Hoops de Freitas entre as 11 melhores nível 2, ambas da categoria adulto. Já Isadora Beduschi, da categoria infantil, ficou entre as 11 melhores ginastas nível 2.

Segundo a técnica, Amanda Gallo Rodrigues, a participação da competição deve ser comemorada pelo trabalho em conjunto desenvolvido. “Um resultado como esse nunca é feito de forma solo, deve-se a toda uma equipe técnica, aos pais e membros da associação, que trabalham incansavelmente pelos sonhos das nossas ginastas”, destaca.

