Blumenauense conquista três medalhas de ouro no Mundial de Jovens

Aluno do Programa Paradesporto integrou a Seleção Brasileira de Paratletismo

José Alexandre Martins da Costa conquistou o primeiro lugar em todas as provas que disputou no Mundial de Jovens. O paratleta de apenas 15 anos integrou a Seleção Brasileira de Paratletismo Sub 20, juntamente com outros 11 atletas de todo o país.

Aluno do Programa Paradesporto, mantido pela Prefeitura de Blumenau, José Alexandre passou a última semana da Suíça, onde participou das provas de 100m, 200m e salto em distância – esta última realizada no domingo, dia 4. Em todas elas, o garoto superou suas marcas pessoais.

“O desempenho do José foi ótimo, melhorou todas as marcas. Ele está em constante evolução”, observou a treinadora Gabriela Maas Vieira. “Agora focaremos os treinos dele para a última etapa do Brasileiro Circuito Loterias Caixa, no final de setembro, onde disputará as provas de 200m e salto em distância na categoria adulta”.

Na categoria Sub 17 do Mundial de Jovens, o Brasil ficou em 4º lugar, com oito medalhas de ouro, sete de prata e quatro de bronze. Na classificação geral, a seleção ficou atrás apenas dos Estados Unidos, Índia e Alemanha.

“Resultados como esse demonstram que estamos no caminho certo com o Paradesporto Escolar. Estamos transformando a vida desses jovens e dando oportunidades a eles e suas famílias de resgatarem a auto estima e sentirem-se verdadeiramente incluídos na sociedade”, pontuou a secretária de Educação, Patrícia Lueders.

O programa conta com um investimento anual da Secretaria de Educação de quase R$2 milhões. A Prefeitura mantém mais de 30 professores e oferece onze modalidades e mais de 60 pólos distribuídos em todos os bairros da cidade. Cerca de 500 crianças e jovens são atendidos pela iniciativa.

Curtir isso: Curtir Carregando...