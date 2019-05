Blumenau volta a jogar em casa nesta sexta-feira

Confronto será realizado no Ginásio do Sesi, a partir das 20h15

Foto: Sidnei Batista

Depois de disputar duas partidas fora de casa, uma pela Liga Nacional e outra pelo Campeonato Catarinense, o Blumenau Futsal volta a jogar em casa. A partida será realizada nesta sexta-feira, dia 31, no Ginásio do Sesi, contra o Tubarão, pela competição nacional. A diretoria e a comissão técnica contam com o apoio da torcida blumenauense, que poderá comprar ingressos promocionais. Quem adquirir o bilhete antecipado por R$ 10,00 ganhará uma segunda entrada.

O time, comandado pelo técnico Xande Melo, está atualmente na 18ª posição, com três pontos. Ao todo a equipe disputou cinco jogos, sendo um a menos do que os adversários. Foram quatro derrotas e uma vitória. Já o Tubarão, time adversário, está em quarto lugar com 15 pontos, somando cinco vitórias e uma derrota.

O torcedor que irá apoiar o time poderá adquirir os ingressos em diversos pontos de venda espalhados por Blumenau. Entre eles estão a Agência Sicredi da Água Verde e Centro, Skina Esportiva, Comercial Quanta Coisa da Velha e Garcia, além da Palestra Esportes, ADHering e Blubel Esportes.

Curtir isso: Curtir Carregando...