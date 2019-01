Blumenau vence jogo de estreia pela Superliga B de voleibol masculino

Com grande apoio de sua torcida, a Apan/FMD estreou com vitória na Superliga B, a divisão de acesso do voleibol nacional masculino. Na noite deste sábado, dia 26, os blumenauenses se impuseram no Ginásio Galegão e derrotaram o São José Vôlei (SP) por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/16 e 25/21. Os destaques do triunfo diante dos paulistas foram o meia Arthur, o ponteiro e capitão do time Ricardo Schueroff, o levantador Felipe e o oposto Jamelão.

Para a competição, a Apan/FMD manteve a base da equipe que conquistou os tricampeonatos do Estadual e dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc). De acordo com o técnico, André Donegá, a continuidade do trabalho tem contribuído para que o grupo ganhe cada vez mais experiência e entrosamento. “Esse grupo vem amadurecendo e ganhando consistência. É de merecimento, trabalhando com qualidade para fazer merecer entrar em quadra”, resumiu.

Os meninos de Blumenau voltam às quadras pela Superliga B já no próximo sábado, dia 2 de fevereiro, novamente em casa. O confronto contra o time de Juiz de Fora (MG) está marcado para às 19h.

A Superliga B reúne outros sete times. Na fase classificatória, que ocorre até 9 de março, as equipes jogam entre si em turno único. Todas as participantes passam para as quartas de final, com os confrontos sendo definidos por meio de cruzamento olímpico (1° x 8°, 2° x 7°, 3° x 6° e 4° x 5°) e realizados no sistema de playoff melhor de três jogos. Os dois primeiros colocados garantem o acesso à elite do voleibol brasileiro na temporada 2019/2020.

