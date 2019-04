Blumenau vence Ituano e emplaca terceira vitória consecutiva na Liga Nacional

Na tarde deste domingo, dia 14, o Basquete Feminino Blumenau contabilizou a sua terceira vitória consecutiva na Liga Nacional. Com excelente rendimento, a equipe comandada pelo técnico Camargo venceu o Ituano pelo placar de 78 a 62, no Ginásio do Galegão, em Blumenau.

No lado blumenauense, quatro atletas alcançaram a marca de dois dígitos de pontuação: Lays (20), Mariana Camargo (17), Tássia (13) e Gil Justino (12). O Ituano teve como destaque Gabriela, com 27 pontos, e Luana, com dez. A vitória contra o Ituano foi a quinta de Blumenau, que contabiliza apenas um revés. O time da Frida está com 83.3% de aproveitamento na LBF 2019.

O próximo compromisso do Basquete Feminino Blumenau será contra Sorocaba, quinta-feira, dia 18, às 20h, novamente no Ginásio do Galegão, em Blumenau.

Curtir isso: Curtir Carregando...