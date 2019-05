Blumenau será capital nacional da Robótica Educacional

O Parque Vila Germânica será palco do Robotics Experience 2019, o maior Desafio Nacional de Robótica do Sul do país, sendo um dos principais eventos educacionais da área no Brasil. O evento será no sábado, dia 25 de maio, no Setor 3, das 10h às 16h, com a presença de mais de 500 estudantes de 40 escolas, representando 16 estados, além da participação do público local.

Os estudantes das equipes inscritas participarão de diversas atividades, entre elas o Desafio de Robôs. Para participar desta atividade, as equipes passaram por seletivas realizadas em etapas regionais e foram classificadas. O desafio tem como propósito a promoção e prática dos conhecimentos aprendidos com os projetos educacionais Robomind e será dividido em Júnior, Master e Advanced com estudantes a partir de 8 anos.

Gratuito e aberto à comunidade, o Robotics Experience terá Oficinas de Robótica e a Mostra de Robôs, onde os visitantes poderão conhecer diversos robôs já projetados por estudantes e até mesmo construir e programar um robô. A atividade nas oficinas estão aptas para todos a partir de 7 anos.

Novidade para esta edição será também a Competição de Aviões de Papel. Nesta disputa os participantes receberão a ajuda de robôs para o lançamento dos seus aviões buscando a maior distância.

Realizado pela editora Robomind, o evento é patrocinado pela Viacredi, Shopping Neumarkt e Capgemini, com o apoio da Prefeitura de Blumenau, Parque Vila Germânica, Prefeitura de Blumenau e Vale Europeu Convention & Visitors Bureau.

Responsabilidade Social

A Robomind, realizadora do evento, une a educação tecnológica com ações que colaboram para a formação do cidadão. Dentro desta premissa, a editora convidou todos os estudantes participantes a trazerem, no dia do evento, um quilo de ração animal. A arrecadação será repassada à Aprablu e Sítio Dona Lucia, instituições que atuam na proteção e acolhimento de animais.

As inscrições das equipes do evento também já tem destino certo. Os valores serão entregues ao Grupo Caridade sem Fronteiras, que realiza trabalhos sociais em comunidades carentes e famílias em situação vulnerável na cidade de Blumenau. O mesmo grupo ficará com todo o lucro da venda de bebidas no local.

Promovendo uma conscientização sobre a necessidade de reduzir o consumo de recursos naturais e proteção ecológica, será ofertado no dia o copo retornável oficial do Desafio Nacional de Robótica. Quem adquirir o copo terá direito ao desconto de R$1 real em todas as bebidas que comprar.

A Robomind

Desde 2015, a Robomind atua com projetos educacionais por meio da robótica em escolas. Hoje atua em mais de 16 estados do Brasil, da educação infantil ao ensino fundamental, contribuindo na formação de cidadãos críticos que possam ser mais que consumidores de tecnologia e sim construtores de conhecimento pautadas no bem comum.

Curtir isso: Curtir Carregando...