Blumenau sedia Etapa Leste-Norte dos Joguinhos Abertos

Blumenau irá sediar a partir desta quarta-feira, dia 12, a Etapa Leste-Norte da 32ª edição dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. A competição seguirá até o dia 16 e contará com a participação de mais de mil pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes de 26 municípios, que disputarão sete modalidades. A abertura oficial será nesta quinta-feira, dia 13, no Ginásio de Esportes da Sociedade Desportiva Vasto Verde, a partir das 20h.

Blumenau disputará esta etapa da competição com uma delegação formada por 150 atletas em seis modalidades (basquete masculino, futebol masculino, futsal feminino, handebol masculino, voleibol feminino e voleibol masculino). Classificam-se para a Fase Estadual da competição, que será realizada em Rio do Sul, entre 19 a 27 de julho, com três equipes de cada modalidade. Já estão garantidos na última etapa da competição 21 equipes blumenauenses, que irão em busca do título de campeão geral para o município. Na 31ª edição dos Joguinhos, Blumenau ficou com o vice-campeonato.

Para o Prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, sediar a etapa Regional é uma grande alegria. “O Esporte de base de Blumenau sempre foi uma referência para o Estado. Sediar a etapa regional nos enche de orgulho. Desejamos sorte e disposição a todos os atletas, em especial aos de Blumenau. Independente dos resultados, são vitoriosos e é uma alegria recebê-los em nossa cidade”, destaca.

A 32ª edição dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina é promovida pelo governo do estado, por meio da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte). Conta com apoio da Prefeitura de Blumenau, através da Fundação Municipal de Desportos (FMD).

