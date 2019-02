Blumenau se prepara para o 10º Roteiro Gastronômico

A Sol Eventos está finalizando os últimos detalhes para o 10º Roteiro Blumenau Gastronômico. Nessa edição de verão – que ocorre de 1º a 28 de fevereiro – serão 42 estabelecimentos participando. “Estamos muito satisfeitos com a adesão dos estabelecimentos. Isso demonstra a necessidade cada vez maior de iniciativas do gênero, que promovam o que há de bom na cidade”, afirma Develon da Rocha, organizador.

Bares, restaurantes e cafeterias terão pratos especiais para o Roteiro, com valores que variam entre R$ 9,90 e R$ 69,90. Do café da manhã o jantar, do doce ao salgado, a proposta é oferecer inúmeras opções para o público. A lista completa, com todos os estabelecimentos, pratos e valores estará disponível em breve na página oficial do evento no Facebook (www.facebook.com/blumenaugastronomico).

Develon explica que ações como o Roteiro Blumenau Gastronômico têm o objetivo de fortalecer a gastronomia da região e mostrar ao público que a cidade oferece excelentes opções para os mais variados paladares e bolsos. “Essas ações são fundamentais para manter a economia da cidade aquecida, o que se reflete em várias áreas, como no turismo”, afirma.

Confira os participantes dessa edição:

A Casa do Temaki

Alemão Batata

Baggio

Bar da Fábrica Cerveja Blumenau

Benkendorff Kaffee

Bier Vila

Boteco São Jorge

Butiquin Wollstein

Burger Bravo

Cafehaus Glória

Chef Waldemar

Daily Coffee Shop

Decanter Vinhos Finos

Delivery Original Fried Chicken

Di Parma Restaurante

Don Peppone

Du Chocolat

Restaurante Figueira

Fritz Saudável

Hotel Sesc Restaurante

Macarronada Bonassoli

Magnani Emporio & Trattoria

Magnífico Restaurante

Moinho do Vale

Mortadella

NaBrasa

Nana Hamburgueria

Neanderthal Gastronomia

Nibbles

NoRolê

Padaria e Confeitaria Kibaguetti

Pepper Jack

Plaza

Polpetta Pão com Bolinho

Restaurante Pedeverde

Senac Restaurante Escola

Senhora Farinha Bakery

Sesc Restaurante Shopping Neumarkt

Thapyoka

The Basement

Vanilla Retrô Caffè

Original Fried Chicken

