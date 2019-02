Blumenau registra dois casos importados de dengue esse ano

Nos últimos dias a Secretaria de Promoção da Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, registrou dois casos de dengue em Blumenau, ambos importados, ou seja, contraídos em outras cidades. No ano passado, nos meses de fevereiro e julho, dois casos de dengue importados foram registrados no município, mas apenas um era morador de Blumenau.

Um dos casos confirmados neste ano é de uma mulher de 38 anos, moradora do bairro Itoupava Seca, que esteve no estado do Rio de Janeiro, no mês de janeiro. A outra pessoa que teve a confirmação da doença é um homem de 41 anos, morador do bairro Itoupava Central, que viajou para o interior de São Paulo. Vistorias no entorno das residências foram realizadas, e a equipe do Programa de Combate à dengue não encontrou focos num raio de 300 metros dos locais. Ambos procuraram serviços de saúde, foram medicados e passam bem.

Blumenau tem atualmente uma situação de controle em relação ao Aedes, com 26 focos do mosquito e ações constantes da equipe do Programa de Prevenção e Combate à dengue. As inspeções nas 1.650 redes de armadilhas instaladas atualmente no município são periódicas, bem como as vistorias nos 358 pontos estratégicos, que ocorrem quinzenalmente.

A coordenadora do Programa de Prevenção e Combate à Dengue, Eleandra Casani, ressalta que a prevenção e conscientização da população em evitar criadouros do mosquito tem sido muito importante e nesse momento é ainda mais essencial. “Casos importados são esperados. Por isso fazemos o trabalho de educação da população, para que não tenhamos o mosquito infectado transmitindo a doença aqui em Blumenau. A população nos ajuda na prevenção quando evita acúmulo de água no seu entorno, no jardim, pneus, piscinas e até em tampinhas de garrafas pet.” A coordenadora também ressalta a importância de as pessoas verificarem seus carros quando viajam, principalmente ao litoral de Santa Catarina, onde algumas cidades são consideradas infestadas, já que insetos infectados com o vírus podem se alojar nos automóveis.

Em 2019 foram realizadas 12 notificações de casos suspeitos no município, sendo nove de moradores de Blumenau. Do total, dois casos tiveram resultado positivo e são considerados importados. Orientações sobre prevenção podem ser encontradas no site da Prefeitura e denúncias de possíveis focos podem ser feitas pela Ouvidoria da Saúde, no telefone 3381-7770 ou ainda no 156, opção 2.

Sintomas e tratamento da dengue

A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e apresenta sintomas como febre, dores de cabeça e nas articulações, enjoo e pode desencadear machas vermelhas pelo corpo. Apresentando esses sintomas, a pessoa deve procurar sua unidade de saúde de referência.

Informações da Agência Fiocruz mostram que o tratamento realizado é a base de analgésicos e antitérmicos, com orientação para retorno ao serviço de saúde. Também é indicado hidratação oral com aumento da ingestão de água e líquidos. Não devem ser usados medicamentos com ou derivados do ácido acetilsalicílico (AAS).

