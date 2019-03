Blumenau recebe novo restaurante de comida árabe, turca e libanesa

O Yali, inspirações do Oriente, fica localizado à rua João Pessoa, próximo à Vila Germânica, abre a partir das 18h para happy hour, janta, além de entrega em domicílio

Lugar aconchegante, com jeito e cara de bistrô. Uma cozinha criativa, inspirada na culinária do Oriente Médio, que oferece esfihas turcas, shawarmas, porções de falafel, kibes, além de um atendimento personalizado. A partir de 2019, Blumenau recebe um novo restaurante de comida árabe, turca e libanesa. O Yali fica localizado à rua João Pessoa, 965, próximo à Vila Germânica, abre de terça a sábado, a partir das 18h, para happy hour e janta. O restaurante conta com espaço para até 40 pessoas, 30 no salão e 10 na varanda. “É ótimo para pequenos grupos de amigos que buscam apreciar e conhecer novos sabores”, afirma o empresário, Rafael Corbella, um dos sócios do Yali.

A inovação, segundo ele, fica por conta do sistema de autoatendimento, com tablets nas mesas, desta forma o cardápio elaborado pode ser visto com calma. “Escolhemos o sistema Goomer após uma ótima experiência em um restaurante de Florianópolis. Sempre me deparei com esta tecnologia em vários locais, mas até então não tinha encontrado um que funcionasse como este”, explica Corbella.

A elaboração do cardápio foi realizada pelo sócio de Corbella, o engenheiro e hoje chefe de cozinha, Gustavo Masetti, formado em Gastronomia pelo Senac, em São Paulo. “Nosso cardápio hoje tem várias opções. Para os que apreciam uma boa carne, servimos Kibe cru, Kibe assado, Kibe frito, Kafta bovina e de cordeiro. Temos também opções vegetarianas e veganas como Falafel que pode ser pedido em porção ou como recheio do Shawarma. As saladas libanesas Tabule e Fatuche são uma ótima opção e caem muito bem com pão sírio e o trio de pastas, Coalhada seca, Homus e Babaganuch”, afirma Masetti. “Quem visitar o Yali não pode deixar de conferir os drinks e as sobremesas. Destaque para o drink da casa, com espuma cremosa e um aroma delicioso de limão, e a esfiha de maçã com sorvete e o milk-shake de pistache, sucesso no verão”, complementa.

DELIVERY

Para quem prefere ficar em casa, o Restaurante Yali oferece entrega em domicilio, de terça a domingo, das 18h às 23h. O cardápio está disponível pelo www.meurango.com/yali e também por meio de aplicativo (sistema Android e iOS) de delivery e com clube fidelidade. A cada 10 pedidos, o cliente ganha R$ 20 em compras.

Em breve o restaurante vai abrir em horário de almoço também. Acompanhe as novidades pelo www.instagram.com/yalifood

RESTAURANTE YALI

Surgiu em 2017 como um food truck. Os empresários Gustavo Masetti e Rafael Corbella criaram a marca, o conceito e os pratos inspirados na culinária do Oriente Médio. Por isso o nome Yali, Inspirações do Oriente. Com o food truck eles percorreram por quase dois anos as cidades de Blumenau, Jaraguá do Sul, além do Litoral Norte catarinense. Participaram de eventos em empresas e festas particulares. Durante esse período, a marca Yali conquistou muitos clientes, além de muito sucesso com as esfihas turcas, os lanches feitos no pão sírio, conhecidos com Shawarmas, porções de Falafel, Kibe e fritas com temperos especiais. O formato do negócio limitava o que poderia ser servido, mas também foi fundamental para que a criatividade dos dois empresários fosse explorada. Até que, em junho de 2018, iniciaram a reforma de um imóvel na João Pessoa, próximo à Vila Germânica. Em dezembro de 2018, as operações com o food truck foram encerradas e o Yali renasceu como Restaurante em janeiro de 2019. Neste novo espaço, o conceito do Yali se ampliou. Um local contemporâneo, aconchegante, climatizado, com música ambiente, maior qualidade e variedades de pratos.

SERVIÇO

Restaurante Yali

Rua João Pessoa, 965 (próximo à Vila Germânica), (47) 3285-8725

Restaurante: de terça a sábado, das 18h às 23h30

Estacionamento próprio e também na Casa das Porcelanas

Delivery: de terça a domingo, das 18h às 23h, pelo www.meurango.com/yali (entrega até 6 km do local)

Aceita cartão débito, crédito e dinheiro

Preços dos pratos de R$ 8 a R$ 50.

Curtir isso: Curtir Carregando...