Blumenau recebe Maratona de Contos do Sesc de quinta (13) a domingo (16), em escolas e instituições do município

Histórias para contar, cidadania e Cultura. De 13 a 16 de junho, Blumenau recebe a programação do Maratona de Contos do Sesc. São quatro dias de contação de histórias, feira de livro, palestras e rodas de conversas com renomados nomes da literatura infantil nacional. Entre os destaques, estão a palestra com o autor Fábio Monteiro, na sexta às 19h30, no Senac, e a oficina Narratividades e processos criativos no livro ilustrado, com Alexandre Rampazo, no sábado, das 9h30 às 12h30, na Fundação Cultural de Blumenau. “A Maratona de Contos é um projeto do Sesc que incentiva a arte de contar e ouvir histórias, fomenta o ofício do contador de histórias, mobiliza escolas, professores, artistas e demais interessados em literatura, aproximando as mais diversas plateias desta arte tão antiga e inerente aos seres humanos”, explica a técnica de Cultura do Sesc Desiree Silveira. Confira a PROGRAMAÇÃO COMPLETA abaixo:

DIA 13 DE JUNHO, QUINTA-FEIRA

Às 19h30

Maratona de Contos – Espetáculo: Vida Seca, Cia Etc i Tal

Sinopse: Livremente inspirada na obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e na pintura Retirantes, de Candido Portinari, a Cia. Etc I Tal, em comemoração aos seus 20 anos de carreira, apresenta Vida Seca. O espetáculo, com a técnica tradicional de bonecos de luva, apresenta personagens abalados pela seca, obrigados a migrar em busca de água. Personagens emblemáticas do imaginário brasileiro tem que lidar com a fome e a opressão, fazendo girar a roda da história. E então, tudo recomeça…

Local: Cine Teatro Edith Gaertner- Fundação Cultural de Blumenau (R. XV de Novembro, 161, Centro, Blumenau/SC)

Entrada gratuita e aberta ao público



DIA 14 DE JUNHO, SEXTA-FEIRA

Às 10h

Maratona de Contos- Espetáculo: Dita, Cia de La Curva (Chapecó/SC)

Fios que tecem existências, interligam histórias, provocam destinos e buscam caminhos. Linha da vida, fio da memória, traço de esperança, risco. Quantos tons de verde cabem num olhar? Quantas palavras serão escritas para que se escute o silêncio? Quanta bagagem é necessária para se criar um ponto de vista? De passagem por nosso mundo tão excêntrico. Ela precisa zelar para que cada ser fie seu próprio destino.

Local: EBM Alice Thiele (R. João Schetz, 273 – Garcia, Blumenau/SC)

Evento destinado ao público escolar. Caso tenha interesse em receber o projeto em sua unidade educativa, entre em contato com a Unidade Sesc Santa Catarina mais próxima.



Às 10h

Maratona de Contos – Espetáculo: Do Outro Lado da Ponte, do Detalhe de Teatro (Blumenau/SC)

Sinopse: Em cena um ator e uma atriz contam a história de um rio, uma ponte e dois povos. Do lado de Guimbuta, os Guimbutões tinham fartura de água e pouca comida. Do lado de Bronzinia, os Brônicos tinham fartura de comida e pouquíssima água. Negociavam e trocavam através do rio e dos tempos. Em algum momento da história desses povos algo mudou.

Local: EBM Professora Maria Helena Trentini Machado (R. Werner Schlei, 50 – Warnow, Indaial/SC)

Evento destinado ao público escolar. Caso tenha interesse em receber o projeto em sua unidade educativa, entre em contato com a Unidade Sesc Santa Catarina mais próxima.



Às 13h30min

Maratona de Contos – Espetáculo: Dita, da Cia de La Curva (Chapecó/SC)

Sinopse: Fios que tecem existências, interligam histórias, provocam destinos e buscam caminhos. Linha da vida, fio da memória, traço de esperança, risco. Quantos tons de verde cabem num olhar? Quantas palavras serão escritas para que se escute o silêncio? Quanta bagagem é necessária para se criar um ponto de vista? De passagem por nosso mundo tão excêntrico. Ela precisa zelar para que cada ser fie seu próprio destino.

Local: EBM Alice Thiele (R. João Schetz, 273 – Garcia, Blumenau/SC)

Evento destinado ao público escolar. Caso tenha interesse em receber o projeto em sua unidade educativa, entre em contato com a Unidade Sesc Santa Catarina mais próxima.



Às 13h30min

Maratona de Contos – Espetáculo: Do Outro Lado da Ponte, do Detalhe de Teatro (Blumenau/SC)

Sinopse: Em cena um ator e uma atriz contam a história de um rio, uma ponte e dois povos. Do lado de Guimbuta, os Guimbutões tinham fartura de água e pouca comida. Do lado de Bronzinia, os Brônicos tinham fartura de comida e pouquíssima água. Negociavam e trocavam através do rio e dos tempos. Em algum momento da história desses povos algo mudou.

Local: EBM Professora Maria Helena Trentini Machado (R. Werner Schlei, 50 – Warnow, Indaial/SC)

Evento destinado ao público escolar. Caso tenha interesse em receber o projeto em sua unidade educativa, entre em contato com a Unidade Sesc Santa Catarina mais próxima.



Às 14h

Encontro com autor – Fábio Monteiro

Local: EBM Alberto Stein (R. Gen. Osório, 1785 – Velha, Blumenau/SC)

Evento destinado ao público escolar. Caso tenha interesse em receber o projeto em sua unidade educativa, entre em contato com a Unidade Sesc Santa Catarina mais próxima.



Às 19h30min

Palestra com o autor Fábio Monteiro

Sinopse: professor de história escritor de livros para infância e juventude. Em 2016 foi contemplado com o Prêmio JABUTI na categoria juvenil com o livro “Cartas a povos distantes” (2ª lugar). O livro, ilustrado pelo André Neves, também recebeu o selo “Altamente Recomendável da FNLIJ”. Em 2018, o livro “Eu não sou” com ilustrações de LonitZiberman recebeu o selo Seleção de Cátedra UNESCO de leitura- PUC Rio.

Local: Senac Blumenau (Av. Brasil, 610 – Ponta Aguda, Blumenau/SC)

Valor: R$ 30 público em geral e R$ 15 comerciário

As inscrições deverão ser realizadas as Central de Relacionamentos do Sesc, na R. Dr. Amadeu da Luz, 181 – Centro, Blumenau/SC

Pré-inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZb36zAD4E_6eYVH_b6r1z9X-KJWr1W9J2oTXdYs4jsBz0BA/viewform



DIA 15 DE JUNHO, SÁBADO

Das 9h às 21h

Folia dos livros (troca-troca)

Local: Espaço Efly Eggert, na Fundação Cultural de Blumenau (R. XV de Novembro, 161, Centro, Blumenau/SC)

Entrada gratuita e aberta ao público

Das 09h30min às 12h30min

Oficina: Narratividades e processos criativos no livro ilustrado, com Alexandre Rampazo

Sinopse: Nasceu e vive em São Paulo. Formado em design pela Faculdade de Belas Artes, transitou pelos diversos campos das artes visuais. Desde 2008 se dedica à produção literária, ilustrando e escrevendo. Tem aproximadamente 50 livros ilustrados e sete livros autorais publicados. Ilustrou diversas obras selecionadas para o catálogo IBBY/FNLIJ’s Selection Bologna Children’s Book Fair além de trabalhos premiados em ilustração e design. Participou de exposições coletivas e mostras como o Traçando Histórias e Ilustra Brasil. Alguns de seus trabalhos foram selecionados para catálogos estrangeiros.

Local: Sala Pedro Dantas – Museu de Arte de Blumenau, Fundação Cultural de Blumenau (R. XV de Novembro, 161, Centro, Blumenau/SC)

Valor: R$ 90 público em geral e R$ 60 comerciário

As inscrições deverão ser realizadas as Central de Relacionamentos do Sesc, na R. Dr. Amadeu da Luz, 181 – Centro, Blumenau/SC



Às 10h

Maratona de Contos – Espetáculo: Contos da Corte, da Cia de la Curva (Chapecó/SC)

Sinopse: Dois artistas mambembes, viajam de reino em reino, colhendo e levando histórias da realeza, fazendo um divertido leva e traz. Agora trarão ao público esses contos populares cheios de encanto, curiosidade e humor.

Local: Espaço Efly Eggert, na Fundação Cultural de Blumenau (R. XV de Novembro, 161, Centro, Blumenau/SC)

Entrada gratuita e aberta ao público



Às 11h

Roda de Conversa: Produção cultural para a infância, com Nana Toledo, Andréa Almeida Rosa, Josiane Geroldi e Fábio Monteiro.

Local: Espaço Alternativo, Fundação Cultural de Blumenau (R. XV de Novembro, 161, Centro, Blumenau/SC)

Entrada gratuita e aberta ao público



Das 14h às 15h30min

Roda de Conversa: Encontro com autores Pablo Lugones e Alexandre Rampazo

Alexandre Rampazo nasceu e vive em São Paulo. Formado em design pela Faculdade de Belas Artes, transitou pelos diversos campos das artes visuais. Desde 2008 se dedica à produção literária, ilustrando e escrevendo. Tem aproximadamente 50 livros ilustrados e sete livros autorais publicados. Ilustrou diversas obras selecionadas para o catálogo IBBY/FNLIJ’sSelection Bologna Children’s Book Fair além de trabalhos premiados em ilustração e design. Participou de exposições coletivas e mostras como o Traçando Histórias e Ilustra Brasil. Alguns de seus trabalhos foram selecionados para catálogos estrangeiros.

Pablo Lugones nasceu em Buenos Aires, Argentina. No começo dos anos 90 estudou quadrinhos e fez curso de publicidade. Em 1995, mudou para o Brasil, onde vive até hoje. Trabalhou como redator publicitário e produtor cultural, elaborando e dirigindo artisticamente projetos nas áreas de literatura e música. Atualmente é o coordenador editorial da Gato Leitor. Autor dos livros O Passeio e 10 Motivos para você vir logo aqui em casa.

Local: Espaço Efly Eggert, na Fundação Cultural de Blumenau (R. XV de Novembro, 161, Centro, Blumenau/SC)

Entrada gratuita e aberta ao público



Às 15h

Maratona de Contos- Espetáculo: Cirandinha, com Nana Toledo e Lucas Lugones (Blumenau/SC)

Sinopse: Um trecho do poema A Ciranda, de Mário Quintana, abre esta roda musical recheada de cantigas, brincadeiras, jogo de parlendas e versos vindos da oralidade do folclore brasileiro, além de músicas autorais. No centro da roda um balaio representa a ciranda no meio do mundo, e dele saem sons, histórias e poemas que iluminam desde uma festa de São João até o mar azul de tantas sereias. Com Lucas Toledo no baixo e percussão e Nana Toledo na voz e violão, Cirandinha oferece uma oportunidade para o público recordar e ampliar seu repertório folclórico, poético e musical.

Local: Espaço Efly Eggert, na Fundação Cultural de Blumenau (R. XV de Novembro, 161, Centro, Blumenau/SC)

Entrada gratuita e aberta ao público



Às 18h

Maratona de Contos- Espetáculo: Dita, da Cia de La Curva (Chapecó/SC)

Sinopse: Fios que tecem existências, interligam histórias, provocam destinos e buscam caminhos. Linha da vida, fio da memória, traço de esperança, risco. Quantos tons de verde cabem num olhar? Quantas palavras serão escritas para que se escute o silêncio? Quanta bagagem é necessária para se criar um ponto de vista? De passagem por nosso mundo tão excêntrico. Ela precisa zelar para que cada ser fie seu próprio destino.

Local: Cine Teatro Edith Gaertner- Fundação Cultural de Blumenau (R. XV de Novembro, 161, Centro, Blumenau/SC)

Entrada gratuita e aberta ao público



Às 20h

Maratona de Contos- Espetáculo: PuraVida – Histórias de Mulheres Sábias, com Cia Contacausos (Chapecó/SC)

Sinopse: Ofereço-lhes estas histórias para que possam lembrar as quão sábias, místicas, perspicazes, líricas e valentes foram as mulheres do passado… Para lembrar o quão nós mesmas somos e para antecipar o quão as próximas serão. PURAVIDA é um passeio pelo fio da ancestralidade feminina. Tecemos juntas, então, o cordão imaginário das narrativas que nos contam, nos inspira e é bálsamos fortificantes no caminho presente!

Local: Cine Teatro Edith Gaertner- Fundação Cultural de Blumenau (R. XV de Novembro, 161, Centro, Blumenau/SC)

Entrada gratuita e aberta ao público



DIA 16 DE JUNHO, DOMINGO

Das 9h às 21h

Folia dos livros (troca-troca)

Local: Espaço Efly Eggert, na Fundação Cultural de Blumenau (R. XV de Novembro, 161, Centro, Blumenau/SC)

Entrada gratuita e aberta ao público



10h às 12h

Mediação literária para crianças (leitura de histórias), com Karina Schramm

Local: Espaço Efly Eggert, na Fundação Cultural de Blumenau (R. XV de Novembro, 161, Centro, Blumenau/SC)

Entrada gratuita e aberta ao público



Às 14h30min

Maratona de Contos- Espetáculo: Histórias Fora da Caixa, com Natália Curioletti

Sinopse: Margarida é uma personagem que adora ler e tem o sonho de conhecer todas as histórias do mundo. E de tanto sonhar ela recebe a visita de uma fada-correio que lhe torna guardiã de uma “Caixa mágica de guardar histórias”. Para abrir a caixa ela deve encontrar as crianças que tenham o poder da imaginação muito forte, capazes de abrir a caixa e só assim é que os livros aparecem dentro da caixa para que a leitura-literatura seja compartilhada.

Local: Espaço Efly Eggert, na Fundação Cultural de Blumenau (R. XV de Novembro, 161, Centro, Blumenau/SC)

Entrada gratuita e aberta ao público



Das 15h às 16h30min

Palco aberto autores Blumenauenses

Local: Espaço Efly Eggert, na Fundação Cultural de Blumenau (R. XV de Novembro, 161, Centro, Blumenau/SC)

Entrada gratuita e aberta ao público



Às 16h30min

Maratona de Contos- Espetáculo: Cirandinha, com Nana Toledo e Lucas Lugones (Blumenau/SC)

Sinopse: Um trecho do poema “A Ciranda” de Mário Quintana, abre esta roda musical recheada de cantigas, brincadeiras, jogo de parlendas e versos vindos da oralidade do folclore brasileiro, além de músicas autorais. No centro da roda um balaio representa a ciranda no meio do mundo, e dele saem sons, histórias e poemas que iluminam desde uma festa de São João até o mar azul de tantas sereias. Com Lucas Toledo no baixo e percussão e Nana Toledo na voz e violão, “Cirandinha” oferece uma oportunidade para o público recordar e ampliar seu repertório folclórico, poético e musical.

Local: Espaço Efly Eggert, na Fundação Cultural de Blumenau (R. XV de Novembro, 161, Centro, Blumenau/SC)

Entrada gratuita e aberta ao público



