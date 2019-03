Blumenau recebe mais uma edição da Feira Brasileira da Cerveja

Growlers femininos e com tecnologia de realidade aumentada são

algumas das novidades apresentadas ao público durante o evento

Pronta para acontecer entre os dias 13 e 15 de março, a Feira Brasileira da Cerveja promete muitas novidades ao setor: equipamentos, maquinários e muitos produtos para quem ama tomar cerveja. O evento acontece paralelamente ao Festival da Cerveja e tem como público alvo os profissionais cervejeiros, sendo referência para quem busca novas oportunidades de negócios nesse segmento, além de maior integração ao mercado nacional.

E, para esse ano, a feira anunciou um grande diferencial: a parceria com a NürnbergMesse – uma das maiores empresas organizadoras de feiras do mundo, que vai trazer pela primeira vez expositores estrageiros, entre eles a Cask, Fermetis, Lastal, etc.

Além das novidades que vêm de fora, os expositores locais também prometem deixar o evento cheio de diferenciais para o segmento. É o caso da catarinense Mondoceram Beer, de Rio Negrinho, que vai lançar novidades na Feira, inclusive com a marca registrada do Festival. “Os Growlers do Festival são especiais porque marcam a nossa presença no evento e ainda são considerados um souvenir da ocasião, único da nossa marca”, diz Killian Schroeder, gerente da Mondoceram Beer.

O Growler Grumpy Beer, pensado para agradar o público feminino que cada vez mais consome cerveja, também é uma das novidades da marca ao evento. Além disso, peças com realidade aumentada vão ganhar o coração daqueles que adoram tecnologia, pois com aplicativos baixados na Apple Store ou na Play Store, o mundo real do growler se mistura com um mundo virtual dos apps, trazendo uma experiência única aos consumidores.

“Por mais que os growlers tenham características bem distintas, o growler de cerâmica por si só já é especial e traz muitos diferenciais para esse público que gosta de cerveja artesanal e pode ir direto na cervejaria escolher sua bebida preferida para levar pra casa. São peças que mantém a qualidade e a temperatura da cerveja por mais tempo, assim como o suporte da pressão da pausterização”, acrescenta Kilian.

Sobre a Feira:

A Feira Brasileira da cerveja acontece dos dias 13 a 15 de março, das 14h às 21h no Setor 3 do Parque Vila Germâmica – Blumenau (SC). Os ingressos custam R$20,00.

Curtir isso: Curtir Carregando...