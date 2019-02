Blumenau obtém recursos para obras de resposta das enxurradas

O prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, confirmou nesta quarta-feira, dia 31, a liberação de recursos do governo federal para as obras de resposta da enxurrada do último dia 16 de janeiro. O anúncio foi feito pelo ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, durante uma reunião em Florianópolis. O valor total do repasse é de R$ 705.339,51.

A verba vem para complementar os trabalhos emergenciais já realizados pelo município, como retirada de entulhos, desobstrução de vias e tubulações e limpeza de ruas e ribeirões. “Estamos ainda batalhando para que as pessoas atingidas pela enxurrada possam ter o FGTS liberado”, disse o prefeito.

A próxima etapa agora é buscar recursos para obras de reconstrução. A estimativa é de um prejuízo público na ordem de R$ 13 milhões. Algumas escolas, postos de saúde, o Samae e estradas, por exemplo, tiveram danos provocados pelo temporal. “Esse plano será entregue em Brasília para que possamos buscar os recursos necessários. Esperamos que, com a mesma agilidade em que foram liberados os recursos para Florianópolis, que possam, com justiça e proporcionalidade, disponibilizar também para Blumenau”, afirmou Bernardes.

Duas técnicas da Defesa Civil Nacional estiveram em Blumenau auxiliando nas inspeções das regiões afetadas, entre elas a Rua Araranguá, no bairro Garcia, e devem ajudar na elaboração do Plano de Trabalho que deve ser finalizado nesta semana.

