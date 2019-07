Blumenau lidera Joguinhos Abertos de Santa Catarina

Após quatro dias de disputas, Blumenau assumiu a liderança dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Na classificação geral, a cidade possui 36 pontos, três a mais que Tubarão e Joinville, que estão em segundo lugar. São esses pontos que vão definir a nova campeã da 32ª edição da competição, que está sendo realizada até o dia 27, em Rio do Sul, no Alto Vale.

Com relação aos troféus, Blumenau faturou nesta segunda-fera, dia 22, o primeiro troféu de campeão geral. Ele saiu na modalidade de karate masculino. Ele se junta às conquistas de segundo lugar das mulheres no karate e de terceiro lugar da natação masculina, na ginástica artística feminina e masculina.

A 32ª edição dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte), em parceria com o município de Rio do Sul. No ano passado, Blumenau terminou na segunda colocação na classificação geral, atrás apenas de Joinville.

Curtir isso: Curtir Carregando...