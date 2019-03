Blumenau Futsal vence Jaraguá, assume liderança e vai brigar pelo título da Copa Uniasselvi

Na noite desta quinta-feira, dia 28, o Blumenau Futsal conquistou grande vitória na disputa da Copa Uniasselvi. Em jogo decidido nos detalhes, a equipe liderada pelo técnico Xande Melo venceu Jaraguá por 2 a 1, no Ginásio do Sesi, em Blumenau. Os gols foram anotados por Libânio e William. O gol jaraguaense foi convertido por Nícolas.

Com a vitória, o Blumenau Futsal alcançou a marca de quatro pontos e lidera a competição nos critérios de desempate. Isso porque os blumenauenses estão com a mesma pontuação que o Pato, mas levam a melhor nos gols sofridos: Blumenau Futsal sofreu três, enquanto o Pato sofreu quatro.

Na última rodada da Copa Uniasselvi, o Blumenau Futsal enfrenta Joinville, às 21h, no Ginásio do Sesi, em Blumenau. A organização do evento confirmou uma grande promoção: o torcedor que comprar um ingresso no valor de R$ 15, ganha outro na faixa. A expectativa é de uma grande presença de público. A competição está sendo marcada pelo alto nível técnico, onde reúne alguns dos principais atletas da Liga Nacional.

