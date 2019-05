Blumenau Futsal enfrenta Cascavel pela Liga Nacional

A partida acontece neste sábado, dia 25, no Ginásio da Neva, a partir das 19h.

Foto: Sidnei Batista

O Blumenau Futsal viajou até o estado do Paraná para entrar em quadra pela Liga Nacional. O adversário neste quinto confronto da equipe na competição será o Cascavel. A partida acontece neste sábado, dia 25, no Ginásio da Neva, a partir das 19h. Durante a semana, os comandados do técnico Xande Melo treinaram forte em Blumenau, para dar continuidade às vitórias.

Os blumenauenses estão na 16ª colocação, com três pontos ganhos. Até agora, o grupo perdeu três jogos e venceu um, contra o São José. O adversário, por sua vez, está duas posições abaixo dos blumenauenses, na penúltima colocação. Os paranaenses também somaram três pontos, mas já disputaram cinco jogos. A expectativa do time do técnico Xande é embalar na Liga.

Poucos dias após o compromisso pelo campeonato nacional, dia 27, a equipe blumenauense estará novamente em Santa Catarina para enfrentar o Concórdia. A partida, válida pelo Campeonato Catarinense, ocorrerá na casa do adversário, às 20h15, no Centro de Eventos.

