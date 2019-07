Blumenau Futsal abre semana focado na partida contra o Corinthians na Liga Nacional

Com cinco jogos ainda por disputar na primeira fase da Liga Nacional, o Blumenau Futsal segue trabalhando intensamente na luta pelo seu objetivo: a classificação. Esta semana será marcada pelo compromisso diante do Corinthians, sexta-feira, dia 26, às 20h15, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. Com dez pontos, o Esquadrão Alemão está a três da Intelli, que está no limite entre os clubes que avançam a segunda fase.

Além da partida contra o Corinthians, o Blumenau Futsal terá pela frente na Liga Nacional a seguinte combinação de confrontos: Jaraguá e Sorocaba (em casa); Copagril e Joaçaba (fora). Na tarde desta segunda-feira, dia 22, o elenco se reapresenta para treinamentos na academia, no período da tarde, na ADHering. A delegação blumenauense embarca rumo a São Paulo na madrugada de quinta-feira.

Curtir isso: Curtir Carregando...