Blumenau enfrenta vice-líder Sampaio e mira sequência positiva na LBF 2019

Na noite desta quinta-feira, dia 16, o Basquete Feminino Blumenau entra em quadra na busca de mais uma vitória na LBF 2019. O adversário desta vez será o vice-líder Sampaio, às 19h, no Ginásio do Galegão, em Blumenau. O ingresso para curtir esse grande espetáculo do basquete feminino nacional custa o valor fixo promocional para todos de R$ 5 e poderá ser adquirido na bilheteria do ginásio na hora da partida.

O Basquete Feminino Blumenau já disputou nove jogos na edição da LBF 2019 e contabiliza seis vitórias e quatro derrotas. Já o Sampaio tem no seu cartel sete triunfos e duas derrotas. O objetivo da equipe blumenauense comandada pelo técnico Camargo é realizar uma grande atuação na busca da recuperação na LBF 2019. O time de Blumenau ocupa a quarta posição, mas sonha alto e quer incrementar uma campanha positiva na reta decisiva da primeira fase.

