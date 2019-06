Blumenau encerra série de jogos em São Paulo contra o Ituano nesta quinta-feira (13)

Após a vitória contra Sorocaba, o Basquete Feminino Blumenau terá mais um compromisso na noite desta quinta-feira, dia 13. Em busca da quarta vitória consecutiva na Liga Nacional, a equipe blumenauense comandada pelo técnico Camargo terá pela frente confronto diante do Ituano, às 19h, no Ginásio Municipal Prudente Moraes, em Itu (SP). A partida terá transmissão do canal ESPN Extra.

O Basquete Feminino Blumenau está na quinta posição da Liga Nacional, com campanha de nove vitórias e seis derrotas. Além deste compromisso, as blumenauenses terão mais dois desafios na primeira fase da LBF 2019. O primeiro deles contra o líder Vera Cruz, dia 17, às 20h, no Ginásio do Galegão, em Blumenau. O segundo no mesmo local, contra o Uninassau, dia 27, às 19h.

