Blumenau empata com campeão nacional na abertura da Copa Uniasselvi

Foto: Sidnei Batista

Na rodada de abertura da Copa Futsal Uniasselvi 20 anos, o Blumenau Futsal/FMD ficou no empate por 2 x 2 com o Pato Futsal (PR), atual campeão da Liga Nacional. Na partida realizada na noite desta quarta-feira, dia 27, no Ginásio do Sesi, os blumenauenses buscaram a igualdade no segundo tempo, após irem para o intervalo com desvantagem de 2 x 1 no placar. Os gols da equipe anfitriã foram marcados por Ruan e Ceará, enquanto Augusto e Gouvêa balançaram as redes pelos paranaenses.

Mais cedo, no outro confronto válido pela competição, o Jaraguá Futsal bateu o Joinville por 4 x 2. O torneio preparatório para a temporada de 2019 prossegue nesta quinta-feira, dia 28, no Ginásio do Sesi. Às 19h30, o Pato Futsal (PR) enfrenta o Joinville. Já às 21h, o Blumenau Futsal/FMD mede forças contra o Jaraguá Futsal. Os ingressos para a rodada custam R$ 15 e podem ser adquiridos pela internet neste link ou diretamente na recepção do Sesi.

A Copa Futsal Uniasselvi 20 anos ocorre entre os dias 27 de fevereiro e 1° de março. O evento é uma realização da Prefeitura de Blumenau, por meio da Fundação Municipal de Desportos (FMD), do Sesi e da Uniasselvi. Mais informações sobre a competição estão disponíveis aqui.

Tabela de jogos

Quarta-feira, dia 27 de fevereiro

Jaraguá 4 x 2 Joinville

Blumenau 2 x 2 Pato Futsal

Quinta-feira, dia 28 de fevereiro

19h30 – Pato Futsal x Joinville

21h – Blumenau x Jaraguá

Sexta-feira, dia 1° de março

Primeiro jogo da rodada às 19h30

