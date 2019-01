Blumenau conta com 36 novos pontos do Programa Blumenau Conecta

Foto: Eraldo Schnaider

A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Gestão Governamental (Segg), no ano de 2018 implantou mais 36 pontos do Programa Blumenau Conecta no município. Foram beneficiados com o serviço sedes da administração pública, bem como locais públicos, destacando-se: Ambulatório Geral Marilene G. de Aguiar – Escola AgrícolaAmbulatório Geral Guilherme Jensen – Itoupava Central ESF Alfredo Hoese – Vila ItoupavaESF Franz Zimdars – Vila ItoupavaESF Wiheim Schurmann – Itoupava CentralESF Hasso Müller I – TribessESF Pedro Krauss – VorstadtESF Ivanilde Bernardi – Água VerdeESF Maria Schlindwein Baumgartner I e II – da GlóriaESF Norberto Sprung – FidélisESF Rubens Belisário Vedes – Ponta AgudaESF – Ângelo de Caetano – FidélisUAS Léo de Carvalho – GarciaESF Dr. Wilson Santhiago – ValparaísoESF- Arthur Hellmuth Guilherme Riedel – ProgressoESF- Lothar Franz – Itoupava NorteEBM Profª. Adelaide Starke – Itoupava NorteEBM Patrícia Helena F. Pegorim – Fortaleza AltaCAIC Dr. Arão Rebelo – Velha GrandeEBM Prof. Rodolfo Hollenweger EIM Dr. Blumenau – Itoupava CentralEIM Alves Ramos – Itoupava CentralCCAT – Centro de Atendimento ao Turista Centro Histórico – CentroMuseu da Cerveja – CentroCentro Cultural da Vila Itoupava – Vila ItoupavaCentro Braille – CentroPraça do Cidadão – Vila Itoupava Segundo Alexandre de Carly, Diretor de Infraestrutura Tecnológica da Segg, os trabalhos de implantação do Programa Blumenau Conecta serão intensificados no ano de 2019 nas sedes espaços públicos. Blumenau ConectaO Blumenau Conecta, gerido pela Prefeitura de Blumenau, é um programa inovador de democratização da internet pública, responsável pelo fornecimento de sinal e acesso gratuito em terminais, órgãos e espaços públicos por meio de Wi-Fi e de um breve cadastro prévio do usuário. Os interessados podem conferir a localização dos pontos no menu Consultas Públicas, opção Blumenau Conecta, na página da Transparência, do site da Prefeitura. Assessora de Comunicação: Maribel Gonçalves

Curtir isso: Curtir Carregando...