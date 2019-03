Blumenau conquista 72 medalhas no Parajasc

A delegação de Blumenau terminou os Jogos Paradesportivos de Santa Catarina (Parajasc) com 72 medalhas obtidas.

São 35 medalhas de ouro, 21 de prata e 16 de bronze.

Blumenau esteve representada por 84 paratletas e 23 dirigentes e equipe de apoio, a maior delegação da história da cidade na competição.

O destaque ficou com o atletismo feminino para deficientes físicos (DF) e a natação masculina para deficientes auditivos (DA), que conquistaram os troféus de campeão.

Na classificação geral, Blumenau terminou em sétimo lugar, uma posição à frente em relação ao ano passado.

A delegação ainda levou quatro troféus de vice-campeã no atletismo feminino DI, goalball feminino e masculino e tênis de mesa feminino DF; e três de terceiro lugar na natação feminina DF, natação feminina DV e masculina DA.

Confira as medalhas por segmento:

Deficiente Visual (DV)

1 ouro; 4 pratas; 3 bronzes

Deficiente Intelectual (DI)

4 ouros; 6 pratas; 8 bronzes

Deficiente Físico (DF)

27 ouros; 11 pratas; 4 bronzes

Deficiente Auditivo (DA)

3 ouros; 1 bronze

Últimas medalhas conquistadas:

Atletismo

Ouro

Alairton Cristóvão (200m rasos – Classe T54)

Aliomar Klabunde (arremesso de peso – Classe F36)

Bruna Cristina Gomes de Araújo (800m e 1.500m rasos – Classe T53)

Dayane Paes Muniz (lançamento do dardo – Classe F57)

Greyke de Oliveira Peres (200m rasos – Classe T36)

Orcini Vieira (lançamento do disco – Classe F54)

Suzana Nahirnei (lançamento do dardo – Classe F46)

Thiago Esse (arremesso de peso – Classe F37)

Prata

Maike Sommerfeld Tarnowski (lançamento do dardo – Classe F55)

Milena Maria Dorow (200m rasos – Classe T53)

Orcini Vieira (arremesso de peso – Classe F54)

Sinara Pedroso (salto em distância – Classe T12)

Thiago Esser (200m rasos – Classe T37)

Bronze

Jorge Luis Demétrio (arremesso de peso – Classe F33)

Luiz Ricardo Lana (200m rasos – Classe T37)

Renan Oridio Farias (200m rasos – Classe T13)

Natação

Ouro

Clarice Zutter (50m livre – Classe S11)

Isabelle Garcia Velasquez (50m costas, 50m livre e 50m peito – Classes S7, SB6 e SM7)

Lucas B. Reis (50m costas, 50m livre e 100m livre – Classes S15, SB15 e SM15)

Paulo César da Silva (50m costas – Classes S9, SB9 e SM9)

Walther Bendheim Filho (50m costas, 50m livre e 50m peito – Classes S6, SB5 e SM6)

Prata

Bento Carlos Reis (50m livre – Classe S11)

Fernanda Vogt (100m livre – Classe S14)

Paulo César da Silva (50m livre – Classes S9, SB9 e SM9)

Sidnei Martins (50m costas – Classe S14)

Bronze

Victor Gabriel Vieira (50m costas e 50m livre – Classe S14)

Fonte: Jornal de Blumenau

