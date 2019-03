Blumenau a Bordo ocorrerá neste fim de semana

A terceira edição do Festival Blumenau a Bordo está marcado para o próximo fim de semana, dias 25 e 26/11.

O festival ocorrerá no sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 9h às 17h, no Rio Itajaí-Açu, na Prainha e na Praça Hercílio Luz.

O evento contará com diversas atrações gratuitas para toda a comunidade, como:

Passeios de barco.

Stand up paddle.

Caiaque.

Guerra de cotonete.

Apresentações e sorteios de passeios de remo promovidos pelo Clube Náutico América.

Aulas de nós em cabos náuticos.

Palestras.

Atendimento da Marinha.

Uma das novidades do festival é a 4ª etapa do Campeonato Catarinense de SUP Race, corrida de stand up paddle.

A competição ocorrerá no sábado e domingo. No sábado será a largada, às 14h, para as categorias profissional, amador e fan race, e às 16h, para as categorias júnior, kids e iniciante.

Já no domingo, às 9h30, será realizada a 4Fun Team Race, uma prova de revezamento com equipes compostas por quatro participantes de várias idades. As inscrições para todas as baterias estão disponíveis aqui.

O evento também contará com food trucks, com opções gastronômicas e cervejas artesanais, e show de jazz com Carlos Schrubbe.

O festival é uma realização da Secretaria Municipal de Turismo e Lazer (Sectur), do Parque Vila Germânica e da Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura (Ablutec), em parceria com a Associação Náutica Brasileira (Acatmar) e Projecta Eventos.

A ação tem o apoio dos hotéis Glória, Ibis e Steinhausen, além do Slaviero Essential, hotel oficial dos atletas que irão disputar a etapa do Campeonato Catarinense de SUP Race.

Confira a programação do festival, na Prainha:

Sábado e domingo

A partir das 9h: passeio de Stand Up Paddle, caiaque e barco; luta de cotonete.

10h: aula de nós em cabos náuticos.

11h: palestra Capitania dos Portos.

13h: aula de nós em cabos náuticos.

14h: Instituto Anjos do Mar.

14h30min: sorteio do passeio de remo.

15h: passeio de remo pelo CNA.

16h: aula de nós em cabos náuticos.

17h: palestra Capitania dos Portos.

18h: encerramento.

Campeonato Catarinense de SUP

Sábado

14h: largada das categorias profissional, amador e fun race

16h: largada das categorias júnior, kids e iniciantes

Domingo

9h30: 4Fun Team Race – prova de revezamento com equipes compostas por quatro participantes (dois homens, uma mulher e um das categorias kids ou júnior)

11h às 12h: cerimônia de premiação de todas as categorias

Fonte: Jornal de Blumenau

Curtir isso: Curtir Carregando...