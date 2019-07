Biblioteca Municipal resgata fatos históricos da imigração alemã

A Fundação Cultural de Blumenau e a Biblioteca Municipal Dr. Fritz Müller promovem sexta-feira, dia 26, às 19h, mais um encontro especial do projeto Contos e Encontros… Einen Kaffee Mit Freunden. A iniciativa faz parte da programação da Semana da Imigração Alemã, que se encerra no dia 30. Neste encontro, o tema abordado será “Die andere Heimat: die deutsche Einwanderung und ihre Geschichten” – A outra pátria: a imigração alemã e suas histórias. Os interessados em participar devem entrar em contato pelos telefone 3381-7511 e 3381-6787. As vagas são limitadas.

O tema foi sugerido pela mediadora do projeto e parceira profissional Hanelore Sandner Campregher. “Ela buscou algo significativo para ser abordado pelo grupo e que vá ao encontro da proposta dos eventos em comemoração à Semana da Imigração Alemã”, destaca a gerente da biblioteca municipal Araci Cristina França de Carvalho. “Ao falar sobre a imigração, a mediadora irá conversar e mostrar objetos, histórias e filmes, entre eles A outra pátria, crônica de uma saudade.”

Os participantes do encontro poderão levar fotos e registros que envolvam o tema, região, descendência e a história da imigração no país, estado e cidade. “O objetivo é o resgate da língua alemã, oferecendo um local e um momento especial para que esta prática seja abordada e oferecida de uma forma familiar e lúdica para a comunidade interessada nesta ação”, comenta Araci Cristina.

