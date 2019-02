Biblioteca Ambulante está de volta com o calendário mensal

A Biblioteca Ambulante reinicia as atividades deste ano nesta segunda-feira, dia 25 de fevereiro, após um breve período de paralisação em decorrência das férias escolares. A atividade mensal é um serviço de extensão desenvolvido pela Biblioteca Municipal Dr. Fritz Muller. A importante ferramenta que desperta e mantém o hábito da leitura no município completou 41 anos de circulação em 2018.

A Kombi estilizada para o programa visita até quinta-feira, dia 28, as escolas mais distantes do Centro de Blumenau. “O foco principal é proporcionar aos alunos o acesso aos livros, sempre buscando a qualificação por meio de histórias que motivam sonhos e alegrias”, destaca a gerente da biblioteca Araci Cristina França de Carvalho. “O empréstimo das obras infantis é fundamental, pois permite a circulação cultural, a troca de informações e o acesso ao conhecimento. Os contos estimulam o gosto pela leitura e, com certeza, contribuem para a formação de cidadãos leitores”, conclui.

Para ampliar o programa, em 2017 a Biblioteca Ambulante firmou parceria com o Museu da Família Colonial, também mantido pela Fundação Cultural de Blumenau. “Essa inovação levou ainda mais longe a história da cidade e a preservação da memória de nosso município com o uso de material audiovisual, peças históricas, entre outros”, afirma Araci Cristina.

Curtir isso: Curtir Carregando...