Benkendorff Kaffee abre no Empório Vila Germânica

Substituindo o Café São Jorge, grupo abre nova unidade em um dos principais pontos turísticos de Blumenau (SC)

Os apaixonados pelos sabores regionais terão um motivo a mais para visitar o Empório Vila Germânica. Isso porque, a partir de agora, o Benkendorff Kaffeepassa a integrar o espaço. O modelo de café colonial será mantido em horários diferenciados, com os tradicionais pratos: linguiça Blumenau, geleias, cucas, strudel e outros. O local vai funcionar todos os dias, inclusive aos domingos e feriados, a partir das 8h.

Um dos carros-chefes e preparos mais conhecidos da marca, o pão com bolinho, também fará parte do cardápio. De acordo com o sócio, Jonathan Benkendorff, ele será servido em tempo integral e com algumas novidades. “Queremos, inclusive, propôr harmonizações com cervejas da região”, ressalta. Sobre a ida para a Vila Germânica, o empreendedor comenta que os objetivos alinhados sobre a valorização dos produtos regionais e a crença no turismo fazem com que a expectativa seja de uma boa movimentação o ano todo.

De acordo com a diretora executiva do Empório Vila Germânica, Vanessa Zanetti Koch, o novo empreendimento vem para agregar ainda mais as opções que compõem o espaço. “O Benkendorff Kaffee, assim como o complexo, é um local muito tradicional em Blumenau. Acreditamos que os pratos típicos, aliados a grande movimentação de pessoas que recebemos durante todo o ano, são uma forma de ampliar os serviços e o potencial turístico da cidade”, diz.

Além da nova unidade no Empório Vila Germânica, o Benkendorff Kaffee mantém duas unidades abertas ao público em Blumenau (SC), no Hospital Santa Catarina e Hospital do Pulmão. Trabalha também com eventos.

Sobre o Empório Vila Germânica

Aberto 365 dias por ano para oferecer opções de compras, lazer e gastronomia para os visitantes e moradores do Vale Europeu, o Empório Vila Germânica é um dos pontos turísticos mais visitados da região. São 22 estabelecimentos que atendem aos turistas e blumenauenses o ano todo.



