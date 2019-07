Bate-papo no Neumarkt traz dicas para investir melhor e ter maior rentabilidade

Educação financeira é um tema que tem despertado o interesse de muitos brasileiros. Cada vez mais cedo, as pessoas sentem necessidade de aprender a lidar com o dinheiro e a fazer investimentos seguros e rentáveis. Para trazer mais informações e dicas sobre este assunto, o Neumarkt Shopping promove nesta quarta-feira (dia 17), às 19h, o bate-papo ‘Onde e como investir? Seus investimentos muito além da poupança’, com a assessora de investimentos Karin Krenkel. O evento é gratuito e ocorre no espaço NK Hall, no pavimento superior, ao lado do cinema.



No bate-papo, Karin vai apresentar a diferença entre a poupança e os outros produtos para aplicação que existem no mercado financeiro, os tipos de previdência privada e, segundo ela, o principal ponto, a importância de iniciar cedo a reserva desse recurso para que lá na frente a pessoa tenha um futuro tranquilo. “Vou exemplificar tudo isso em números, gráficos, percentuais, mas com uma linguagem bem acessível para que todos possam compreender. É muito importante ter o conhecimento para tentar mudar um pouco a cultura no que diz respeito a investimentos e rentabilidade”, comenta.

De acordo com a assessora de investimentos e sócia da Patrimono – empresa que atua há 11 anos em Santa Catarina e no Paraná na área de consultoria financeira –, o encontro é para todos os perfis e tem o objetivo de ajudar as pessoas a investir melhor. “As pessoas vêm nos procurar porque estão muito desassistidas. Hoje o foco nos bancos não é o cliente investidor e sim o cliente tomador, aquele que pega empréstimos, compra produtos, capitalização, consórcio, enfim, e o investidor é deixado de lado. Então, além de mostrar as opções de produtos para investimento, vamos apontar que análise deve ser feita para saber se a pessoa está ganhando ou perdendo dinheiro com o recurso aplicado no banco”, explica.

Agende-se

O quê: Bate-papo ‘Onde e como investir? Seus investimentos muito além da poupança’

Quando: Dia 17 de julho, às 19h

Onde: Neumark Shopping, no espaço NK Hall, próximo ao cinema

Quanto: Inscrição gratuita pelo link https://linktr.ee/neumarktshopping

