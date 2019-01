Basquete Feminino de Blumenau anuncia contratação de jovem promessa da Seleção Brasileira

A diretoria do Basquete Feminino de Blumenau anuncia oficialmente a contratação de mais um grande reforço visando a disputa da LBF 2019. Trata-se da armadora Lays da Silva, de 20 anos, que defendeu na última temporada as cores da equipe de São Bernardo (SP). A atleta é considerada uma jovem promessa do basquete nacional, inclusive, com convocações para a Seleção Brasileira nas categorias de base e equipe adulta. Em 2018, Lays participou do Campeonato Sul-Americano vestindo as cores do selecionado adulto.

A contratação da atleta foi tratada com muito carinho pela diretoria do basquete feminino blumenauense, com a participação direta do técnico Camargo. Os números de Lays na LBF 2018 comprovam que a aquisição promete grandes emoções a equipe. A paulista, natural da capital São Paulo, obteve média de 16 pontos por jogo, conciliado com um tempo de quadra de 36 minutos.

O recorde pessoal de pontos foi obtido contra o Vera Cruz, dia 29 de abril de 2018, quando Lays marcou 29 pontos. O técnico Camargo observa com bons olhos a chegada da atleta. “Ela é uma menina muito talentosa e já mostrou que vai ter um futuro muito grande no basquete. Temos um plantel cada vez mais qualificado e disposto a fazer história na LBF 2019”, afirmou o comandante do Basquete Feminino de Blumenau.

