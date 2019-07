Basquete Blumenau vence Brusque e conquista o título da Copa Santa Catarina

Na manhã deste domingo, dia 14, o Basquete Blumenau conquistou o título da Copa Santa Catarina de Basquete Adulto Masculino. A equipe blumenauense chegou a partida deste domingo com 100% de aproveitamento e a melhor campanha da competição. Em quadra, o time liderado pelo técnico Christian Nau buscou a superação necessária para vencer Brusque, por 66 a 63, na Arena Multiuso, em Brusque.

O cestinha da Aracuã foi Jorge Iglesias, com 16 pontos. Mais quatro atletas atingiram a marca de dois dígitos de pontuação: Gustavo Borges e Bruno Lazzaris (14), Vinícius Gobor (12) e Andrezão (10). O Basquete Blumenau ainda contou com Vinícius Gobor eleito o destaque da Copa Santa Catarina. “Foi uma vitória da superação. Jogamos a competição com seis atletas adultos, dois com lesões no joelho”, afirmou o técnico Christian Nau.

Com o desfecho da Copa Santa Catarina, o foco do Basquete Blumenau se volta a disputa do Campeonato Estadual. A equipe blumenauense estreia contra a ADIEE/Florianópolis, dia 1º de agosto, às 20h30, no Ginásio do Clube Ipiranga, em Blumenau.

