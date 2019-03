Foto: Sidnei Batista

Nesta quinta-feira, dia 7, o Basquete Blumenau/FMD recebe o Unifacisa (PB) pela Liga Ouro 2019. A partida será realizada a partir das 20h15, no Ginásio Galegão. Após um início com quatro derrotas, os blumenauenses tentam a primeira vitória na competição e, para isso, o apoio da torcida é fundamental. Os ingressos para o confronto custam R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. A comercialização ocorrerá instantes antes do início do jogo, nas bilheterias do Galegão.

A Liga Ouro reúne oito equipes: Blumenau, Cerrado (DF), Pato Branco (PR), Campo Mourão (PR), Londrina (PR), Unifacisa (PB), Rio Claro (SP) e São Paulo (SP). Na fase de classificação, todas as participantes se enfrentam em jogos de ida e volta. Ao término desta etapa, as seis mais bem colocadas passam para o mata-mata. O time que ficar com o título da competição garante vaga na próxima temporada do NBB, a elite do basquetebol brasileiro.

Curtir isso: Curtir Carregando...